РИАМО - 7 фев. В Московском зоопарке красные панды сменили место жительства, теперь млекопитающие будут жить по соседству с медведем-губачом, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский зоопарк».

«Наши красные панды Зейн и Чхэн Зуан Сэ переехали в новый просторный вольер по соседству с медведем-губачом. Не забудьте навестить их и поздравить с новосельем, когда в следующий раз придете в зоопарк», – говорится в сообщении.

Малая (красная, рыжая, енотовидная) панда или кошачий медведь – хищное животное, которое тем не менее питается в основном растительной пищей. Животное немного крупнее кошки, у него веселый ласковый нрав.