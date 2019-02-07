РИАМО - 7 фев. В Московском зоопарке красные панды сменили место жительства, теперь млекопитающие будут жить по соседству с медведем-губачом, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский зоопарк».
«Наши красные панды Зейн и Чхэн Зуан Сэ переехали в новый просторный вольер по соседству с медведем-губачом. Не забудьте навестить их и поздравить с новосельем, когда в следующий раз придете в зоопарк», – говорится в сообщении.
Малая (красная, рыжая, енотовидная) панда или кошачий медведь – хищное животное, которое тем не менее питается в основном растительной пищей. Животное немного крупнее кошки, у него веселый ласковый нрав.
Наши красные панды Зейн и Чхэн Зуан Сэ переехали в новый просторный вольер по соседству с медведем-губачом 🌱🔥❄ Не забудьте навестить их и поздравить с новосельем, когда в следующий раз придете в зоопарк!— Московский Зоопарк (@moscowzoo) 7 февраля 2019 г.
Vd: Н.Назарова
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