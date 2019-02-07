РИАМО – 7 фев. Таганский суд Москвы заключил под стражу мужчину, угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в центре столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Вечером 5 февраля звонок о минировании поступил в храм Илии Пророка в Обыденском переулке. На тот момент служба уже подходила к завершению, поэтому спешно эвакуировать людей, находившихся в храме, не пришлось, они покинули церковь сами. К храму оперативно подъехали сотрудники полиции, которые оцепили здание. Позднее им удалось задержать злоумышленника.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 7 февраля 2019 года, Самойлову Сергею, обвиняемому по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Пятого февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». Звонки и сообщения о бомбах поступили в адрес 220 объектов в ЦФО, 137 из них находятся в Москве. Ни одно из сообщений не подтвердилось.