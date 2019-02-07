РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 фев. Глава Балашихи Сергей Юров отчитался об итогах работы администрации городского округа в 2018 году, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На подведении итогов прошло в здании администрации муниципалитета. На нем присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие. Все желающие могли смотреть трансляцию отчета в социальных сетях.

«В конце января губернатор Московской области обратился к жителям Подмосковья, главам муниципалитетов, где доложил об итогах работы правительства в Московской области за прошедшие 5 лет и поставил задачу на последующую пятилетку», – сказал Юров.

Он добавил, что Балашиха по итогам 2018 года вошла в пятерку лучших в региональном «рейтинге-50».

«Мы укрепили свои позиции и четко понимаем, над чем еще нам стоит работать. Наша важнейшая задача – обеспечить высокое качество жизни жителей. Необходимо продолжить поступательное движение в экономике, здравоохранении, социальной сфере», – сказал Юров.

Он отметил, что в городском округе удалось решить целый ряд проблем: были построены шесть поликлиник, 13 новых школ и 28 детских садов, капитально отремонтированы муниципальные и региональные дороги, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, построены физкультурно-оздоровительные комплексы, комплексно благоустроены дворы с детскими и спортивными площадками, 10 тысяч участников долевого строительства получили ключи от квартир.

По итогам 2018 года Балашиха вошла в тройку лидеров по качеству учебной подготовки школьников. Свыше 20 учеников по результатам ЕГЭ получили 100 баллов.

В 2019 году именно в городском округе при поддержке федерального бюджета будут реализованы крупнейшие инфраструктурные объекты – построена детская областная больница и новые корпуса онкологического центра.

«Кроме того, будут построены новые школы, поликлиники, больница, продолжится благоустройство дворов, обновление инженерных сетей бывших военных городков, будет завершено строительство транспортных развязок. Все это сегодня делается, и работа будет продолжаться в нашем городе. В том числе благодаря поддержке нашего федерального правительства, нашего президента и губернатора», – заключил Юров.

Ранее губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в традиционном обращении к депутатам и жителям, которое состоялось в конце января были озвучены основные итоги работы и задачи на будущее.