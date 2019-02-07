РИАМО – 7 фев. Новое офтальмологическое оборудование стоимостью 8 миллионов рублей поступило в Ногинскую больницу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В детской поликлинике Ногинской центральной районной больницы введено в эксплуатацию оборудование для офтальмологического кабинета. Общая стоимость поступившей медтехники составляет порядка 8 миллионов рублей», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что оборудование закуплено в больницу в рамках программы «Оснащение детских поликлиник».

«Офтальмологическая ретильная камера, компьютеризированный томограф, а также другое офтальмологическое оборудование, поступившее в Ногинскую ЦРБ, дает возможность для более детального обследования и точной диагностики заболеваний глаз у детей, определения внутриглазного давления, состояния роговицы, хрусталика глаза, исследований глазного дна», – сказал Матвеев.

Министр напомнил, что в этом году на закупку медтехники в учреждения здравоохранения Подмосковья из бюджета региона направлено порядка 9 миллиардов рублей.