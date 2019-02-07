РИАМО – 7 фев. Управляющая организация «Жилой дом» из Павловского Посада исполнила требование Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования в доме №29 по улице Фрунзе, организацию оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за коррозии на газовой трубе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее в ходе внеплановой проверки жилищные инспекторы зафиксировали наличие следов нарушений штукатурно-окрасочного слоя, а именно деструктивной коррозии на наружном газопроводе многоквартирного дома.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе предпринимаются активные меры для того, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных происшествий. В частности, проводятся регулярные проверки состояния внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В отношении АО «УК «Жилой дом» возбуждено административное производство о нарушении правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Мерой административного наказания стал штраф на сумму 40 тысяч рублей.

Управляющей организации, под управлением которой находится вышеуказанный дом, выдали предписание об устранении выявленных нарушений в течение семи дней. УК привела внутридомовое газовое оборудование в нормативное состояние в установленные Госжилинспекцией сроки, что было зафиксировано инспекторами в ходе контрольной проверки исполнения предписания.