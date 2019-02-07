РИАМО - 7 фев. В Москве на Большом Москворецком мосту в рамках капитального ремонта продолжаются работы по усилению фундамента основных опор, всего проектом предусмотрено устройство 422 скважин, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы ведутся с применением вертикального бурения и последующим нагнетанием цементного раствора в скважины. Это необходимо для устранения просадки грунта и образования трещин в теле моста, увеличения несущей способности основания сооружения», – сказал Бирюков.

Он уточнил, что уже пробурено 109 скважин.

«Всего проектом предусмотрено устройство 422 скважин глубиной от 15 метров в подэстакадном пространстве и до 25 метров – на подходах моста», – уточнил Бирюков.

По его словам, для цементирования одной скважины необходимо в среднем 7,5 кубометров раствора.

Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста стартовал в сентябре 2018 года. Решение о начале работ было принято по результатам обследования состояния инженерного сооружения, построенного в конце 1930-х годов. Были выявлены многочисленные дефекты основных конструкций – просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков, а также зафиксировано снижение реальной грузоподъемности моста.

Работы ведутся в два этапа для сохранения существующих схем движения – пока одна половина моста ремонтируется, другая открыта для движения транспорта по двум полосам в каждом направлении. Капитальный ремонт Большого Москворецкого моста планируется завершить в декабре 2019 года.

После завершения работ по монтажу металлического пролетного строения моста – с последующим устройством железобетонной плиты и деформационных швов, укладкой нового асфальта и перекладкой инженерных коммуникаций – будет осуществлен переход ко второму этапу производства работ на другой половине моста (ориентировочно в мае 2019 года).