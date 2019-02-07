РИАМО – 7 фев. В 1-м Волоколамском проезде в столице в квартире многоэтажного дома произошло возгорание, в ходе тушения огня был эвакуирован один человек, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В жилом доме по адресу: 1-й Волоколамский проезд, дом 5 произошло возгорание личных вещей в квартире на пятом этаже. Горели личные вещи, площадь возгорания составила два квадратных метра. Из квартиры во время ликвидации выведен человек и передан медикам», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины возгорания.

Состояние спасенного уточняется, резюмировал сотрудник пресс-службы.