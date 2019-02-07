РИАМО – 7 фев. Сотрудники полиции повторно задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, ранее его уже задерживали по подозрению в изготовлении взрывчатки и отпустили в четверг, сообщает «Интерфакс».

«Азат задержан. Следователь по телефону сказала, что его отпустили, при этом меня не вызвали для ознакомления с соответствующим постановлением. Но как только она его отпустила, он снова был задержан новым подразделением полиции», – отметила адвокат подозреваемого Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что освобождение ее Мифтахова было «формальным». По ее словам, подозреваемого освободили из изолятора временного содержания «без какой-либо меры пресечения», что может говорить об отсутствии доказательств причастности ее подзащитного к совершению преступления. Обвинение Мифтахову предъявлено не было.

Мифтахов – 25-летний уроженец Нижнекамска – подозревается в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

В столице 1 февраля задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета. Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди. Ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии в Ленинских Горах.