РИАМО - 7 фев. На пересечении Протопоповского переулка и проспекта Мира в столице произошло дорожно-транспортное происшествие, на участке задерживались трамваи №№7 и 9, к настоящему моменту движение восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Трамваи задерживались из-за ДТП на пересечении Протопоповского переулка и проспекта Мира днем в четверг. Маршруты были временно изменены: со стороны Тверской Заставы трамваи ходили до площади Борьбы, со стороны «Бульвара Рокоссовского» – до Каланчевской улицы.

«Движение трамваев восстановлено на пересечении Протопоповского переулка и проспекта Мира», – говорится в сообщении.