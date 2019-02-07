РИАМО - 7 фев. В 2019 году более 93 тысяч человек сдадут государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ и более 90 тысяч человек сдадут ГИА в форме ЕГЭ, для проведения экзаменов будет организовано более 800 пунктов проведения экзаменов, сообщил журналистам заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

«Уже подано более 180 тысяч заявлений на различные услуги. В 9-х классах сейчас более 93 тысяч выпускников в базе данных. Для них будет организовано более 470 пунктов проведения экзаменов. По 11-м классам в базе также более 90 тысяч участников. Из них только 60 тысяч - выпускники текущего года. Остальные - это выпускники прошлых лет и те, кто полностью завершил освоение какого либо предмета. Для них будет организовано более 350 пунктов проведения экзаменов», - сказал Постульгин.

Он добавил, что дополнительными экзаменами большинство выпускников девятых классов выбрали обществознание (52% выпускников), информатику (38% выпускников) и английский язык (28% выпускников).

Большинство выпускников 11-х классов также выбрали для дополнительного экзамена обществознание, английский язык и информатику: 53%, 34% и 21% соответственно.