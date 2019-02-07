РИАМО - 7 фев. Охраняемую природную территорию регионального значения создали на территории Братеевской поймы на юге Москвы, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы постановляет: образовать особо охраняемую природную территорию регионального значения «Фаунистический заказник «Братеевская пойма» площадью 226,04 гектара», – говорится в документе.

Согласно документу, утверждены границы новой охраняемой природной зоны.

В 2018 году Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни. В международный рейтинг вошли такие критерии, как развитие инфраструктуры, возможность трудоустройства, уровень культуры, туризма и экономики.

В минувшем году в столице благоустроили 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 парков по месту жительства и 33 бульвара, сквера и площади.