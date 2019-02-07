РИАМО – 7 фев. Прославленный спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов примет участие в «Лыжне России» в Химках 9 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Химках 9 февраля пройдет московский областной этап «Лыжни России-2019».

«Лыжня России» традиционно является одним из главных событий зимнего спортивного сезона в Московской области. Центральной площадкой в Подмосковье станет лыжная база «Планерная» в Химках, где ожидается более 15 тысяч лыжников. Для спортсменов подготовлена дистанция в 10 километров», – отмечается в сообщении.

Победители и призеры гонки получат сертификаты на страхование жизни и здоровья от компании «Гайдэ» на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей.

«Также их ждут подарки от спонсоров – это спортивная косметика, инвентарь, спортивное питание. Кроме того, все финишеры получат горячий чай, на территории проведения мероприятия будут организованы полевая кухня и торговые точки по продаже горячих напитков и выпечки», – уточняется в материале.

Для организации проезда участников мероприятия до места проведения будут организованы шаттлы от торгового центра «Мега Химки» – База «Планерная». Время работы шаттлов с 8:00 до 16:00.

«Cтарт «Лыжни России-2019» в Новосибирске переносится из-за сильных морозов, однако в Химках 9 февраля ожидается около 3 градусов мороза – это комфортная температура для катания на лыжах», – подчеркивается в сообщении.

«Лыжня России» проводится ежегодно. Соревнования рассчитаны на широкий круг любителей лыжного спорта: принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

В Московской области регулярно занимаются лыжным спортом более 55 тысяч человек, также порядка 1 миллиона человек увлекаются лыжами – периодически катаются.