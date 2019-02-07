РИАМО - 7 фев. В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования «Темы для этнографической олимпиады «Москва – столица многонациональной России», всего проголосовали 200 922 человека, сообщается на сайте проекта.

«Москва – столица многонациональной России» – это ежегодная этнографическая олимпиада для столичных школьников, их родителей и учителей. Она помогает ребятам и взрослым расширить кругозор и ближе познакомиться с культурой и традициями народов России. Москвичи определили тематические блоки, которые войдут в тестовые задания олимпиады в 2019 году.

«Наибольший отклик получила тема национальных обычаев и традиций. Ее выбрали 23,78% участников голосования. Чаще за нее голосовали женщины, а также активные граждане от 35 до 45 лет. 20,05% проголосовали за то, чтобы включить в задания вопросы об известных личностях – представителях разных народов и стран, которые оставили свой след в истории Москвы», – говорится в сообщении.

Национальная кухня заняла третье место в рейтинге тем. Ее поддержали 15,72% активных граждан. Наиболее популярным этот вариант ответа оказался у мужчин, а также участников до 34 лет. 12,95% посчитали интересной тему московской этнотопонимики («этнический след» в названиях столичных улиц). Так чаще голосовали активные граждане старше 45 лет.

Кроме того, 10,42% проголосовавших выбрали вариант включить все предложенные темы в тестовую часть олимпиады. Затруднились ответить 8,68% активных граждан, а 8,39% передали решение этого вопроса специалистам.