РИАМО - 7 фев. В центре столицы в Мещанском районе отремонтируют здание детской художественной школы имени В.А. Ватагина, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы).

Проектная документация для объекта согласована. Школа расположена по адресу: Средняя Переяславская улица, дом 7/2, строение 1.

«Сегодня в столице планомерно создаются и обновляются учреждения дополнительного образования. В скором времени в Мещанском районе будет отремонтировано здание детской художественной школы имени В.А. Ватагина, построенной в 1900 году по индивидуальному проекту», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Здесь проведут отделочные и ремонтные работы, включающие окрашивание фасада и цоколя по подготовленным поверхностям, замену входных и подвальных дверей, а также выхода на чердак и кровлю. Также запланировано устройство новых оконных блоков и подоконников, ремонт помещений подвала, частичное размещение новых перегородок и замена напольного покрытия на лестничных клетках, в санузлах, учебных помещениях и коридорах.

Кроме того, предусмотрен монтаж новых внутренних дверей, металлической лестницы выхода на кровлю и устройство кабель каналов. При этом существующий архитектурный облик здания сохранится

Здесь создадут комфортные условия для передвижения и доступа маломобильных групп населения на территорию школы для участия в мероприятиях и открытых уроках.

В здании установят системы визуальной и тактильной информации с указанием направления движения и мест доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.