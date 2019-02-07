РИАМО - 7 фев. В четверг на столичной ВДНХ открылись мастерские и арт-резиденции для художников, созданные в рамках совместного проекта выставки и музея современного искусства «Гараж», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«ВДНХ стремительно меняется и наполняется жизнью. В 2019 году мы планируем несколько крупных премьер. После реставрации откроются исторические фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». В Ландшафтном парке появятся новые сады, игровые зоны и площадки. В павильоне «Земледелие» будет открыт центр исследования письменности «Слово». Ждем и открытия первой очереди парка аттракционов. А в четырех реставрированных павильонах заработают выставочные центры ряда стран СНГ», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что мастерские – свободная площадка для работы современных художников – станут еще одной точкой притяжения на ВДНХ, интересной не только специалистам, но и всем любителям современного искусства.

Мастерские появились в павильоне №317, расположенном в северо-восточной части ВДНХ.

«Небольшое двухэтажное здание было построено в 1939 году в качестве выставочного экспоната – типовой школы на 280 учащихся. В 1959 году в здании была размещена поликлиника для сотрудников ВДНХ. В 1971 году к нему было пристроено рентгенодиагностическое отделение. В 2011 году поликлинику закрыли, несколько лет здание пустовало. В 2017 году было принято решение разместить в нем мастерские для художников. Это первый в России проект подобного рода», – уточняется в сообщении.

Проект капитального ремонта, разработанный архитектурным бюро FORM, отвечает всем нуждам художников, полностью сохраняя исторический облик здания. Всего в павильоне созданы 18 отдельных рабочих пространств для художников, а также общая мастерская и покрасочная. Так, 14 мастерских предназначены для московских художников, которые смогут пользоваться ими в течение полугода.

Еще четыре мастерские будут работать в формате арт-резиденций, где художники из регионов России смогут творить на протяжении трех месяцев.

Первыми резидентами мастерских стали художники, фотографы, авторы перформансов и инсталляций: Чингиз Айдаров, Антон Забродин, Ганна Зубкова, Зина Исупова, Настя Кузьмина, Даша Кузнецова, Влад Михель, Роман Мокров, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Анастасия Потемкина, Хаим Сокол, Альберт Солдатов.

С января по апрель для работы в арт-резиденциях пригласили микро-арт-группу «Город Устинов» (Ижевск), Ольгу Житлину (Санкт-Петербург), Сашу Салтанову (Екатеринбург), Анну и Виталия Черепановых (Нижний Тагил).

С 2020 года в проекте арт-резиденций на ВДНХ смогут принять участие художники со всего мира.