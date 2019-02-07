РИАМО - 7 фев. Жилой дом по улице Амундсена на северо-востоке Москвы по решению суда включили в столичную программу реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы №60-ПП <…>, согласно которому дом 14 по улице Амундсена в Северо-Восточном административном округе города вновь включен в программу реновации жилищного фонда», – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, указанный дом был включен в программу реновации по итогам решения Бабушкинского районного суда города Москвы. Таким образом, число многоквартирных домов, участвующих в программе реновации, увеличилось на один и теперь составляет 5172 дома.

«Многоквартирный дом на улице Амундсена был включен в программу реновации еще на первом этапе ее формирования по результатам голосования на электронной площадке «Активный гражданин» и через МФЦ», – сказал Левкин.

По его словам, позже было организовано внеочередное общее собрание собственников помещений, на котором было принято решение об исключении многоквартирного дома из программы.

Спустя полгода, в июне 2018 года Бабушкинским районным судом было признано недействительным решение внеочередного собрания на основании искового заявления от жителей, изначально проголосовавших большинством голосов «за» участие в реновации.

«На основании этого было принято решение о повторном включении многоквартирного дома в программу реновации», – пояснил Левкин.

В соответствии с постановлением №497-ПП от 1 августа 2017 года «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», пунктом 4 установлено, что многоквартирные дома могут быть дополнительно включены в программу, если по результатам рассмотрения жалоб (обращений, заявлений) будет установлено, что указанные решения были приняты с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.