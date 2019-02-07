РИАМО - 7 фев. В центре столицы в Малом Кисловском переулке злоумышленник, разбив заднее стекло автомобиля Lexus, похитил сумку с документами, банковские карты и 300 евро, ущерб составил 200 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило сообщение гражданина о том, что 6 февраля по адресу: Малый Кисловский переулок, дом 11, строение 1, неустановленное лицо путем разбития заднего стекла автомобиля Lexus похитило сумку с находящимися в ней документами, кошельком, денежными средствами в размере 300 евро и банковскими картами», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.

Проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.