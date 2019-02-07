РИАМО - 7 фев. В Москве организовали доследственную проверку по факту аварийной посадки лайнера авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

4 февраля 2019 года воздушное судно CRJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» при выполнении рейса Тиват – Москва, совершило аварийную посадку в международном аэропорту «Шереметьево» по причине срабатывания датчика незакрытия пассажирской двери самолета.

«На борту воздушного судна находились 58 пассажиров и три члена экипажа, из которых никто не пострадал. Воздушное судно отстранено от полетов, требуется замена уплотнительного профиля двери. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.