РИАМО - 7 фев. В подмосковной Шатуре в 16-й раз прошла акция «Посылка земляку», которая приурочена ко Дню защитника Отечества, ежегодно жители и власти округа таким образом поздравляют своих земляков, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«Подарки получают все молодые люди, призванные на службу Вооруженных сил Российской Федерации с территории муниципалитета. В этом году к отправке приготовили 220 посылок и поздравлений от главы городского округа Андрея Келлера и благочинного Шатурского церковного округа Владислава Решетникова. 120 из них отправятся в войсковые части городского округа, а 100 посылок будут отправлены «Почтой России» в расположения воинских частей и соединений в различные области и регионы страны», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посылка прошла тщательный контроль и укомплектована всем необходимым. Некоторые родители также положили небольшой подарок от себя. При этом все чаще к поздравлениям присоединяются жители городского округа. Например, свои рисунки ребятам-срочникам в прошлом году передали воспитанники местного реабилитационного центра.

Так, Андрей Келлер пожелал молодым защитникам Родины стать достойными приемниками славных традиций отцов и дедов, успехов в постижении военной науки и хорошего настроения.