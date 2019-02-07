РИАМО – 7 фев. Новый вид пенсии, дополняющий обязательную страховую, может появиться в России – добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала, который может заменить нынешнюю систему пенсионных накоплений, сообщил главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин.

«Суммы, которые станут формироваться в виде ИПК, изначально будут собственностью человека. И это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для организации инвестирования. То есть они будут передаваться в доверительное управление. Поэтому, поскольку вы собственник, эти средства будут полноценно наследоваться», – заявил Воронин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что средства ИПК можно будет использовать на лечение. Будет создан список тяжелых заболеваний, его подготовит Минздрав России.

«Будет единый центральный оператор, через которого проходят все платежи. Через него же будут фиксироваться переходы от одного работодателя к другому, чтобы здесь тоже не возникало проблем. Потому что, если работодателю нужно будет напрямую переводить средства своих работников, состоящих в разных НПФ, чисто технически это сложно и обременительно», – дополнил Воронин.

Омбудсмен пояснил, что в новой системе накопительный пенсионный взнос должен будет платить сам работник из своего личного заработка. При этом новая система не связана с обязательным пенсионным страхованием. В ней не будет механизма принуждения.

«Будет сделан водораздел. Самый простой – по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить», – ответил Воронин на вопрос о том, как будут разделены те, кто захочет использовать право на формирование пенсионного капитала, и те, кто не захочет.

Омбудсмен уточнил, что формирование собственный пенсионных накоплений должно быть интересно высокооплачиваемым работникам.