РИАМО – 7 фев. ООО «МосОблЭксплуатация» после предписания Госжилинспекции устранило нарушения в содержании кровли многоквартирного дома на Строительной улице в подмосковном Сергиевом Посаде, кровлю здания очистили от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы провели внеплановую выездную проверку состояния общего имущества собственников дома №7 по улице Строительная, в ходе которой выявили факт отсутствия надлежащего содержания кровли многоквартирного дома: она не была очищена от снега и наледи по всему периметру, что могло привести к возникновению протечек. Основанием для проверки послужило обращение жительницы.

«От протечек кровли страдает не только имущество, но и здоровье жителей, обеспечение комфортного и безопасного проживания которых является основной задачей управляющих компаний. В данном случае организация не исполнила в полной мере свои обязанности перед собственниками жилья», – прокомментировал ситуацию Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

Инспекторы выдали УК предписание об устранении зафиксированных нарушений. Дело о совершении управляющей организацией административного правонарушения по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований» на данный момент находится на рассмотрении в мировом суде.

«Несмотря на то, что ООО «МосОблЭксплуатация» очистило кровлю от снега и наледи в установленные жилищными инспекторами сроки, ей все равно грозит штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей за совершенное ранее нарушение жилищного законодательства. Между тем, если бы организация исполнила свои обязательства по соблюдению лицензионных требований, не дожидаясь проверки Госжилинспекции Московской области, необходимости выплачивать административный штраф можно было избежать», – уточнил Соков.