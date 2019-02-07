РИАМО – 7 фев. Управляющая организация ООО «УК «Евродом» по требованию областной Госжилинспекции произвела перерасчет жителям дома №13 по улице Новая в деревне Лобаново городского округа Истра, жильцам вернули более 100 тысяч рублей за содержание общедомового имущества, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы после проверки обращения жителей дома в Истре выяснили, что размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества, предъявляемый УК, составлял 36,23 рублей с квадратного метра, что противоречило решению совета депутатов Истры. Совет утвердил тариф 30,2 рубля с «квадрата». УК выдали предписание произвести перерасчет и вернуть жителям переплаченные средства.

«В результате нарушения порядка расчетов платы за содержание жилых помещений по вине УК собственники жилых помещений переплатили 101 тысячу 336 рублей», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он напомнил, что сотрудники управляющей компании обязаны перепроверять начисления за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя.

«В случае обнаружения ошибки УК должна сделать перерасчет. Поэтому, если вы полагаете, что переплачиваете за коммуналку, – сначала необходимо обратиться в УК. Чаще всего возражений против перерасчета в случае нарушений правил начисления не возникает», – отметил Соков.