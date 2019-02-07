РИАМО - 7 фев. В районе Восточное Дегунино на севере столицы возводится храмовый комплекс в честь Преподобного Серафима Саровского на 350 прихожан, в 2020 году строители планируют приступить ко второму этапу строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Общая площадь храмового комплекса составляет 2299 квадратных метров, рассчитан храм на 350 прихожан», – отмечается в сообщении.

В районе Восточное Дегунино, где проживает более 95 тысяч человек, не было ни одного православного храма. Временный храм возвели в 2014 году. Строить постоянную церковь начали в 2015 году. Деревянный храм на 200 прихожан окрестили «Ноев ковчег», так как он был похож на корабль. В 2015-м стартовали работы по созданию индивидуального проекта будущего большого каменного храма.

На данный момент строители уже закрыли контур храма, возвели колокольню. Специалисты готовят к заливке купол, ведется устройство конструкции шатра. В конце марта планируется поднятие шатра, куполов и крестов.

Все общестроительные работы на храме и закрытие контура здания планируется завершить до конца 2019 года. К Пасхе в нижнем храме должны провести все отделочные работы, после здесь состоится первое богослужение.

На территории храмового комплекса, где ведется строительство, установлена временная деревянная часовня и площадка для детей. Также функционирует воскресная школа.

В планах у строителей в 2020 году приступить ко второму этапу работ по возведению храмового комплекса – строительству каменного приходского дома.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что храм будет иметь уникальный величественный облик, благодаря которому район Дегунино станет особенным и запоминающимся.

Строительство храма ведется в рамках городской «Программы 200». Ее цель – объединение верующих жителей района и внесение инициативы по строительству храма шаговой доступности в районе.

Всего в рамках выполнения программы по строительству православных храмов на территории САО подобрано 27 участков. В округе сегодня действует 17 православных храмов. Два храма введены в эксплуатацию, в активной фазе строительства находятся пять храмов, по одному адресу идет подготовка к строительству, два храма – в стадии проектирования, два храма – в стадии подготовки к проектированию.

«Программа 200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.