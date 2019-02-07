РИАМО – 7 фев. Строительство спортивного комплекса началось в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Заказчиком объекта выступает АО «Загорская ГАЭС-2». Плановое завершение строительства – I квартал 2022 года.

«Комплекс сооружений предназначен для соревнований и тренировочных занятий по гребле на байдарках и каноэ», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что комплекс предполагает строительство двух каналов – длинного соревновательного и короткого тренировочного.

«В состав каждого из каналов войдет насосная станция, обеспечивающая подачу воды по трассе канала, стартовый бассейн, предназначенный для организации процедуры старта участников соревнований, подъемник для транспортирования рафтов и лодок из финишного водоема в стартовый бассейн», – отметил Гарибян.

По его словам, протяженность длинного канала по оси составит 339 метров, а ширина по дну – 10 метров. Также общая протяженность короткого канала по оси составит 128 метров, ширина по дну – 8 метров.

Забор воды для трасс каналов будет производиться из финишного водоема. У финишного водоема предусмотрено тройное назначение: он будет использоваться для разминок и тренировок, выполнять функцию рекреационного водоема, а также использоваться как емкость, из которой закачивается вода в гребные каналы.

«Трассы гребных каналов проектируются относительно друг друга практически параллельно. По длине каналов будут устраиваться промежуточные бассейны и устанавливаться специальные искусственные препятствия. За счет устанавливаемых искусственных препятствий в каналах достигается бурный гидравлический режим, необходимый для занятий по гребле на байдарках и каноэ. Параметры и режим длинного канала отвечают требованиям проведения международных соревнований, короткого канала – учебно-тренировочных», – отмечается в сообщении.

После ввода объекта в эксплуатацию Федерация гребного слалома составит штатное расписание.