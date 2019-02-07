РИАМО - 7 фев. В Раменском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фрагментов тела женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«На участке прибрежной зоны Москвы-реки, расположенной вблизи сельского поселения Верейское Раменского района 1 февраля обнаружили фрагменты тела человека в виде нижних и верхних конечностей. Предварительно установлено, что фрагменты тела принадлежат женщине», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Раменское возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебно-медицинского исследования.

Правоохранители устанавливают личность погибшей и лиц, причастных к убийству.