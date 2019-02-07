РИАМО – 7 фев. Грипп, который в ходе сезонной эпидемии распространился в России и странах Европы, является сейчас довольно «жестким», доминирует штамм пандемического гриппа H1N1, сообщил директор института вирусологии РАМН Дмитрий Львов.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о широком распространении гриппа в 26 странах Европы. В девяти европейских странах зарегистрировано региональное распространение гриппа, в пяти — локальное. Превышение эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировали в 43 регионах России.

«Он будет во всех странах Европы, на всей территории России. И это нормально – сейчас в Северном полушарии идет сезонная эпидемия гриппа. Но грипп довольно жесткий в этом году. Дело в том, что опять доминирует штамм пандемического гриппа H1N1. Именно поэтому мы наблюдаем очень много серьезных форм, летальные случаи. Надо ждать того, что будут еще жертвы», – сказал Львов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При первых симптомах заболевшему рекомендуется оставаться дома, чтобы не заражать окружающих, а также постараться изолироваться от других членов семьи. Родителям заболевших детей рекомендуется не водить их в общеобразовательные учреждения, а также на культурно-массовые мероприятия.