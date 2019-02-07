РИАМО - 7 фев. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин 11 февраля откроет международную выставку продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо – 2019», говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

Открытие состоится на территории центрального выставочного комплекса «Экспоцентр».

«Это крупнейшее событие, охватывающее всю цепочку производства продуктов и напитков. На выставке можно будет найти все – от сырья и оборудования до логистики и технологий сбыта конечного продукта. Подобные смотры способствуют продвижению качественных продуктов питания на отечественный рынок, а также реализации приоритетных проектов», – отметил Разин.

На экспозиции общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров около 2,3 тысячи компаний из 65 стран мира представят весь спектр продуктов питания и напитков, а также решения в области производственного оборудования, упаковки и логистики. Планируется более 60 тысяч посетителей из 100 стран и всех федеральных округов России.

Деловая программа «Продэкспо – 2019» включает международные отраслевые форумы, круглые столы, мастер-классы, презентации и профессиональные конкурсы. Выставка будет проходить до 15 февраля.