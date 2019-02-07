РИАМО - 7 фев. В подмосковном Серпухове до 2021 года планируют расширить фармацевтическое предприятие «Оболенское», количество рабочих мест увеличат с 350 до 640, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил производство лекарств на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в Серпухове.

«Оно (фармацевтическое предприятие «Оболенское» – ред.) еще будет расширяться. Количество рабочих мест вырастет с 350 до 640», – сказал Хромов.

Он уточнил, что расширение предприятия произойдет до 2021 года.

Новый завод акционерного общества «Фармацевтическое предприятие «Оболенское» построен в рамках соглашения с правительством Московской области, заключенного в мае прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме. Потенциал предприятия составляет 1,3 тонны продукции в год. Производственная мощность предполагает выпуск 1,6 миллиарда таблеток в год или 120 миллионов капсул. Средняя ежемесячная зарплата сотрудников составит 63 тысячи рублей.

Фармацевтическое предприятие «Оболенское» в Серпухове было создано в 1994 году на площадях бывшего ВНИИ прикладной микробиологии, участвовавшего в советских программах разработки бактериологического оружия. На предприятии производятся таблетки и капсулы. Предприятие входит в топ-12 отечественных производителей.

Фармацевтическая отрасль Подмосковья насчитывает свыше 70 предприятий. С 2013 года рост объемов производства вырос более чем в три раза. В Московской области производится 24% всей фармацевтической продукции Российской Федерации.