РИАМО - 7 фев. В городском округе Ступино следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в результате пожара, который произошел в частном доме, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Хозяйка домовладения занималась передержкой собак и кошек. На момент пожара в доме находилась ее племянница и дочь с друзьями, а во дворе – порядка 73 собак и 11 кошек.

«Согласно заключению специалиста государственной пожарной службы, очаг возгорания находился в месте расположения печного отопления, причина возгорания – неисправность печного отопления», – говорится в сообщении.

В четверг в некоторых СМИ появилась информация, что в пожаре погибло 30 животных, однако данная информация не соответствует действительности.

«В ходе тушения возгорания обнаружены останки одной собаки, которая находилась в доме. Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – заключается в материале.

Ране СМИ сообщали, что утром 2 февраля поселке Лужники городского округа Ступино сгорел частный центр передержки животных. В огне погибли девушка и несколько десятков животных. В ходе происшествия пострадал 15-летний ребенок, его доставили в больницу.