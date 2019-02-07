РИАМО - 7 фев. В Подмосковье начали проводить дни профессиональной ориентации для девятиклассников с инвалидностью, в рамках мероприятий школьники знакомятся с условиями организации образовательного процесса, профессиями, участвуют в мастер-классах, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 7 по 10 февраля организации профессионального образования проводят дни профессиональной ориентации для обучающихся девятых классов, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья», — сказала Забралова.

Она добавила, что в ходе мероприятий школьники знакомятся с условиями организации образовательного процесса, с профессиями, по которым могут пройти обучение в профессиональных образовательных организациях, участвуют в мастер-классах.

«Всего в Подмосковье средние профессиональные кадры готовятся в 49 колледжах, техникумах и училищах. В них на сегодняшний момент обучается почти 60 тысяч человек. Каждая из этих организаций готовит специалистов в рамках топ-50 профессий – это 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», — уточнила Забралова.

Она пояснила, что обучение в каждой организации могут в одинаковой степени эффективно проходить разные ребята, в том числе имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья. Для них может подбираться индивидуальный подход, предполагающий большее количество времени на удаленное изучение электронных материалов.

Конкурс в профессиональные учреждения Подмосковья в среднем составляет до трех человек на место.