РИАМО (КОРОЛЕВ) – 7 фев. Главное управление государственного строительного надзора Московской области проводит проверку хода строительства домов в ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проводит проверку строительства домов №13 и №14 жилого комплекса «Театральный парк», расположенного на улице Полевой в микрорайоне Болшево. В настоящее время в домах ведутся работы по устройству кирпичной кладки.

«Проверка домов №13 и №14 продлится до 1 марта 2019 года. Планируемый срок завершения строительства объектов – III квартал 2020 года. Застройщиком данного жилого комплекса выступает ООО «Гранель». В настоящее время на территории жилого комплекса ведется строительство 9 домов, один из которых со встроенно-пристроенным детским садом на 80 мест. Также идут работы и по возведению школы на 660 мест», – сказал начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Корпус №13 рассчитан на 84 квартиры, общая площадь здания составит 5170 квадратных метров. Корпус №14 рассчитан на 108 квартир, общая площадь дома – 6284 квадратных метра.

По информации застройщика, до конца 2019 года планируется завершить строительство шести домов.

На прилегающей территории будут обустроены детская и спортивная площадки, а также внутридворовые парковочные места. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения.