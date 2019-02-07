РИАМО - 7 фев. Полиция отпустила подозреваемого в изготовлении взрывного устройства, не избрав ему меру пресечения, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Балашихинского суда.

«По делу (Азата – ред.) Мифтахова: следователь направил ходатайство в суд об отзыве материалов дела, поскольку основания для избрания меры пресечения отпали», - сказал собеседник агентства.

В Москве 1 февраля задержали шестерых студентов МГУ за изготовление самодельных бомб, которые они собирали прямо в общежитии университета. Задержание произошло после того, как сотрудники правоохранительных органов собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди.

Ранее в поле зрения силовиков попал аспирант из Татарстана, проживающий в общежитии в Ленинских Горах.