РИАМО - 7 фев. Прокурор просит приговорить ученика, устроившего стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, к 9,5 годам воспитательной колонии, сообщил РИАМО в четверг адвокат Виктор Запрудский.

«Прокуратура ходатайствует о том, чтобы подростка приговорили к 9,5 годам воспитательной колонии», – сказал Запрудский.

Он уточнил, что следующее заседание суда назначено на 14 февраля.

Пятого сентября 2017 года в школе № 1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.

Ранее суд продлил арест школьника до 16 мая 2019 года. Рассмотрение дела в отношении подростка проходит в закрытом режиме, поскольку подсудимый еще не достиг совершеннолетия. Эксперты признали девятиклассника вменяемым.

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