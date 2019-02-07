РИАМО – 7 фев. Два маленьких ребенка попали в реанимацию после пожара в бытовке на улице Родниковой в столичном районе Солнцево, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел на улице Родниковой, 14. Огнем оказалась полностью уничтожена бытовка.

«В результате возгорания пострадали два маленьких ребенка: одному из них всего два месяца, второму — два года. Детей госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, от строительной бытовки практически ничего не осталось – она выгорела дотла.