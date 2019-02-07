РИАМО – 7 фев. Инициативная группа реутовского отделения партии «Единая Россия» взяла на контроль ход уборки улиц подмосковного Реутова от снега и льда, сообщил Реутовскому информагентству муниципальный руководитель партпроекта «Городские дороги» Дмитрий Глабай.

«Количество выпавшего в Реутове снега в январе неоднократно побивало рекордные данные последних 50 лет. После многочисленных обращений жителей была создана инициативная группа, которая регулярно контролирует процесс расчистки городских улиц и дворов», – сказал Глабай.

По его словам, проведенные в январе рейды показали, что коммунальные службы Реутова полностью справляются с очисткой улиц и дворов города, зачастую работая в круглосуточном режиме.

«Мы решили продолжить работу группы и в феврале. Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом: на улице уже который день стоит оттепель, и на первый план вышла задача в максимально короткий срок вывезти собранный снег за пределы города», – отметил Глабай.

Он пояснил, что процесс уборки тающего снега осложняется тем, что вес каждого его кубометра может достигать 800 килограмм и более, тогда как вес кубометра свежевыпавшего снега не превышает 60 килограмм. Поэтому городские службы вновь работают в усиленном режиме.