РИАМО - 7 фев. В Московской области производится 24% всей фармацевтической продукции Российской Федерации, за пять лет объем производства в регионе вырос в три раза, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт производству лекарств на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в подмосковном городском округе Серпухове.

«Подмосковье на самом деле является одним из лидеров производства промышленной медицинской и фармацевтической продукции. В Подмосковье производится 24% всей фармацевтической продукции Российской Федерации», - сказал Хромов.

Он уточнил, что объем фармацевтической продукции, выпускаемой в Подмосковье, с 2013 года вырос в три раза - с 40 миллиардов рублей до 120 миллиардов рублей в 2018 году.

«Такие производства все имеют экспортный потенциал как минимум на ближайшее зарубежье, а на самом деле и на другие страны, потому что та линейка препаратов, а здесь (на фармацевтическом предприятии «Оболенское» - ред.) их будет больше 150, она востребована по всему земному шару», - добавил Хромов.

Фармацевтическая отрасль Подмосковья насчитывает свыше 70 предприятий.