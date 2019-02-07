РИАМО – 7 фев. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) вместе с полицией пресекла деятельность межрегионального преступного сообщества по производству и сбыту поддельных денег на территории Московского региона и в Республике Дагестан, сообщает kp.ru.

Участники банды фальшивомонетчиков изготавливали поддельные пятитысячные купюры Центробанка и сбывали их в 20 регионах России.

«Задержаны одновременно 30 участников организованного преступного сообщества, которые разменивали фальшивки на настоящие тысячные купюры», – говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ России уточнили, что в рамках расследования девять уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями МВД России по данным фактам, у подозреваемых обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот.

«Ресурсное обеспечение деятельности организованного преступного сообщества осуществлялось из-за рубежа», – подчеркнули в ведомстве.

По сведениям издания, в октябре 2018 года, в Дагестане уже пресекалась деятельность ряда подпольных «лабораторий» по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.

Сотрудники ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на проверку причастности участников сообщества к иным преступлениям, в том числе к финансированию терроризма. У силовиков есть все основания предполагать, что часть незаконно полученных средств банда фальшивомонетчиков направляла за рубеж.