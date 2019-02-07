РИАМО - 7 фев. В 2021 году на территории индустриального парка в подмосковном Пущине уже могут ввести в эксплуатацию первые предприятия, строительство предприятий планируют начать в 2020-м, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Всего в кластере планируется разместить 7-10 предприятий фармацевтической и медицинской направленности.

«Все зависит от сроков строительства. Обычно сроки строительства от начала выхода на площадку - это 1,5-2 года. Соответственно в 2020 году они смогут выйти на площадку, в 2021 мы уже можем ожидать первый ввод предприятий в эксплуатацию», - сказал Хромов, отвечая на вопрос РИАМО.

Ранее он отметил, что Подмосковье уже заключило пять соглашений для размещения предприятий в индустриальном парке в Пущине.