РИАМО - 7 фев. Москвичи активно пользуются сервисами аренды различного транспорта в столице, за минувший год горожане совершили 27 миллионов поездок на прокатных машинах, велосипедах и самокатах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«27 миллионов – столько поездок совершено на арендованных машинах, велосипедах и самокатах в прошлом году. Прокатные сервисы развиваются в Москве очень активно», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин добавил, что, к примеру, в первый год работы каршеринга, в 2015-м, было в среднем 2 тысячи поездок в день, а сегодня их уже 85 тысяч.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.