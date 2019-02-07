РИАМО - 7 фев. Подмосковные власти уже заключили пять соглашений с инвесторами, планирующими разместить предприятия фармацевтического и медицинского направления в индустриальном парке в Пущине, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«В Пущине мы создаем на 60 гектарах индустриальный парк для размещения фармпредприятий. Это примерно 49 гектаров земли, которые можно использовать непосредственно для размещения предприятий. В настоящий момент уже пять соглашений предварительно по реализации проектов на данной территории подписаны с областью», - сказал Хромов.

Он добавил, что земельные участки для начала работ по проектированию могут быть предоставлены инвесторам уже летом текущего года. Строительство производств может быть запущено с началом нового строительного сезона.

Хромов напомнил, что в кластере планируется разместить 7-10 предприятий фармацевтической и медицинской направленности.

«Инвесторы достаточно крупные. Порядка 6 миллиардов рублей инвестиций заявлено по этим пяти предприятиям. Это порядка 1 тысячи мест. Это по заявлениям инвесторов сейчас. Когда проекты будут окончательно сформированы на земельных участках, будут уже конкретные цифры», - заключил Хромов.