В этот уикенд жители Московского региона смогут увидеть выставку «Гости из Неаполя» в ГМИИ им. Пушкина, сходить в кино на «Ван Гога» и скандальную драму «Девочка», а также посетить международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова и многое другое.

ПЯТНИЦА, 8 февраля

«Боуимания» на выставке «Дэвида Боуи»

Дискуссия основателя фан-клуба Дэвида Боуи Марины Колотовой «К чему приводит БОУИМАНИЯ? Что было и стало с фанатами Боуи» 8 февраля пройдет в рамках выставки «Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю». Фан-клуб Дэвида Боуи появился в Москве в 1993 году. В эпоху без интернета участники фан-клуба собиралась в ДК Горбунова. На встрече фанаты Боуи расскажут об истории любви к актеру. Посетить выставку в Галерее Братьев Люмьер можно до 31 марта.

Где: Москва, Галерея Братьев Люмьер

Цена: от 250 до 400 рублей

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Спектакль «Цветы запоздалые»

© сайт Московского Губернского театра

Спектакль «Цветы запоздалые», созданный по рассказам Антона Чехова «Цветы запоздалые», «Крыжовник» и пьесы «О вреде табака», 8 февраля покажут в Московском Губернском театре. Главный герой – доктор Топорков вырвался из нищеты и стал уважаемым человеком, но хороший дом и богатый экипаж не принесет ему счастья. Создатели постановки заставят зрителя поразмышлять о гармонии, природе человеческих чувств и первой любви.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 900 до 1800 рублей

Индийский «Delhi базар»

© группа Delhi базар в Вконтакте

Маленькая Индия с 8 по 10 февраля появится в центре Москвы в рамках «Delhi базара» на Арбате. Здесь можно будет купить специи, сувениры, украшения, текстиль, косметику аюрведы, благовония и многое другое. Среди развлечений – лекции, кулинарный мастер-класс по приготовлению национальной закуски, музыка и индийские танцы. На фудкорте заработают кафе индийской кухни, где можно будет попробовать масалу, индийский кофе, выпечку и индийские сладости.

Где: Москва, Арбат, д. 24, 2-й этаж

Цена: бесплатно

СУББОТА, 9 февраля

Выставка «Гости из Неаполя» в Пушкинском музее

© сайт музея имени А.С.Пушкина

Выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники» с 1 февраля проходит в ГМИИ им. Пушкина. В рамках выставки можно увидеть три произведения первой половины XVII века – «Юдифь и Олоферн» итальянской художницы 17 века Артемизии Джентилески, которая стала первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции; «Ангел с игральными костями и туникой Христа» Симона Вуэ, «Святая Агата» Франческо Гварино, а также работы их современников – Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини из собрания Пушкинского музея.

Где: Москва, ГМИИ им. Пушкина

Цена: от 200 до 400 рублей

Кинофестиваль «17 мгновений»

Третий Международный фестиваль кино «17 мгновений» имени актера Вячеслава Тихонова с 7 февраля проходит в подмосковном Павловском Посаде. В этом году фестиваль посвящен 45-летию легендарного киносериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». В конкурсе полнометражных игровых фильмов участвуют 10 картин из 7 стран, таких как Франция, Италия, Польша, Израиль. Помимо конкурсных работ, гостям фестиваля покажут картины-лидеры проката в 2018 году: «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Непрощенный» Сарика Андреасяна, «Собибор» Константина Хабенского, «Тренер» Данилы Козловского. Также состоится специальный показ, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, в рамках которого представят фильмы Алексея Козлова «Спасти Ленинград» и Веры Глаголевой «Не чужие».

Где: Московская область, Павловский Посад, ДК «Павлово-Покровский»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

Премьера фильма «Ван Гог. На пороге вечности»

Один из претендентов на «Оскар» - фильм о жизни легендарного голландца «Ван Гог. На пороге вечности» от обладателя «Золотого глобуса» Джулиана Шнабеля в российском прокате с 7 февраля. Это история об одном из самых дорогих художников в мире, который продал при жизни всего одну картину. Исполнитель главной роли Уиллем Дефо претендует на «Оскар» в номинация «Лучший актер».

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

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Премьера фильма «Девочка»

Еще один фильм, на который стоит сходить в кино в этот уикенд - Дебют бельгийского режиссера Лукаса Донта «Девочка». Это скандальная история о становлении 15-летней балерины Лары, которая родилась в теле мальчика Виктора. Балетная жизнь главной героини показана очень жестко – ей приходится преодолевать себя, чтобы стоять в пуантах и без заминки танцевать классику. Главную роль исполняет Виктор Полстер. Фильм уже получил награду Каннского фестиваля и номинацию на «Золотой глобус».

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

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Фотовыставка «Подземная Неглинка»

© Сайт мэра Москвы

Выставка фотографий «Подземная Неглинка» со 2 февраля проходит в Российской государственной библиотеке для молодежи. В экспозиции представлены фотографии заброшенных и действующих коллекторов Неглинной, карта-схема реки, артефакты и части коллекторов XIX и XX веков. Погрузиться в атмосферу подземелий поможет технология дополненной реальности: наведя смартфон на фотографию, можно увидеть подробное описание истории места и времени съемки. Выставка подготовлена библиотекой совместно с Всероссийским обществом охраны памятников и культуры (ВООПиК). Посетить ее можно будет до 30 марта 2019.

Где: Москва, Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ)

Цена: бесплатно

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