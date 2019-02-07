РИАМО – 7 фев. В мае в Троицком и Новомосковском округах столицы планируют начать строительство 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, сообщает в четверг РИА Новости.

«Сейчас идет проектирование. Первые дома начнем строить весной, в мае уже можем выйти на стройку. Мы бы хотели в этом году начать строительство 100 тысяч квадратных метров, а всего у нас запланировано порядка 500 тысяч», – отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.