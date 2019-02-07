РИАМО – 7 фев. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной подаст в суд новый иск по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает Газета.ru.

Ранее Куренной рассказал о такой возможности на телеканале «Эфир».

«Речь идет об обращении в государственный доход имущества Захарченко на 484 миллиона рублей, которые были нажиты полковником незаконно», – говорится в сообщении.

Куренной подчеркнул, что Генпрокуратура подготовила и направит в суд еще один гражданский иск.

Ранее издание отмечало, что у соучастника полковника МВД Захарченко Дмитрия Сенина могут конфисковать активы на сумму 380 миллионов рублей.

Полковника МВД Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. В квартире родителей полковника следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллионов рублей. В квартире сестры подсудимого изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.