РИАМО - 7 фев. В 2018 году на объектах транспорта в России зарегистрировали 38,6 тысячи преступлений, число таких тяжких преступлений, как изнасилования, грабежи и разбои, сократилось на треть и более, в работе по обеспечению правопорядка на транспорте активно принимали участие общественники, сообщается на сайте МВД РФ.

«За 2018 год на объектах транспорта зарегистрированы 38,6 тысячи преступлений. На треть и более сократилось количество таких тяжких преступлений, как изнасилование, разбои, грабежи. В два раза возросло возмещение материального ущерба от экономических преступлений. Так, по оконченным уголовным делам оно составило 5,6 миллиарда рублей. От общего количества выявленных преступлений 26% приходятся на незаконный оборот наркотиков», – сказал начальник ГУТ МВД России, генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров.

По его словам, к обеспечению правопорядка на транспорте активно привлекаются общественные формирования правоохранительной направленности. В 2018 году в этой работе приняли участие более 35 тысяч общественников.

Незаменимыми помощниками полицейских при проведении профилактических мероприятий являются служебно-разыскные собаки. В прошлом году они помогли раскрыть 1451 преступление, в том числе обнаружить 33 единицы оружия, более 10 килограммов взрывчатых веществ и 2133 боеприпаса, а также более 198 килограммов наркотических средств.

Кроме того, в прошедшем году не допущены к перелету 2174 авиапассажира, снято с воздушных судов гражданской авиации более 900 человек.

Особое внимание подразделения транспортной полиции уделяют профилактике детского травматизма, в результате которого в прошлом году 93 несовершеннолетних получили травмы, несовместимые с жизнью.

Важное значение придается международному сотрудничеству. В 2018 году органами внутренних дел на транспорте по запросам правоохранительных органов государств – участников СНГ задержано более 1 тысячи человек, находившихся в межгосударственном розыске.

Восемнадцатого февраля транспортная полиция РФ отмечает свой вековой юбилей.