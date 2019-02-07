РИАМО – 7 фев. Дорогу в новой Москве, которая должна пройти через участок, где находится съемочная площадка телевизионного шоу «Дом-2», намерены построить в кратчайшие сроки после переезда площадки программы, сообщает РИА Новости.

Съемочная площадка «Дом-2» под названием «Поляна» расположена близ поселка Летова Роща в новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьева в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Землей и нежилыми строениями владеет компания «ЕТК-инвест».

«Власти столицы выделили компании новый участок для съемок шоу, который находится рядом с прежним. Переезд площадки шоу намечен на конец 2019 года», – сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он уточнил, что дорога построена, и только в этой части не завершена.

«Поэтому мы до конца 2019 года помогаем им («Дому-2» - ред.) оперативно все спроектировать, построить и переехать, и соответственно за короткое время этот кусок дороги завершить», – пояснил он в кулуарах на конференции «Цены на взлет: что ждет рынок недвижимости в новом 2019 году?».

Жидкин дополнил, что полное закрытие шоу на время переезда на новую площадку позволило бы ускорить возведение дороги.

«Для нас было бы лучше, чтобы они закрыли свою передачу, и какое-то время мы могли бы свою дорогу там завершать, но, к сожалению (это невозможно – ред.)», – отметил Жидкин.

Власти Москвы не рассматривали возможность сделать строительство дороги элементом шоу и привлечь его участников к строительным работам.

«Это серьезный объект с серьезными инженерными сооружениями, там сложная техника, поэтому пусть они занимаются своим делом - участвуют в передачах», – заключил Жидкин.

«Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время было свыше 5 тысяч выпусков. Первоначальная идея проекта подразумевала, что участники шоу заняты на строительстве дома.