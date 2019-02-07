РИАМО - 7 фев. Аналитики «ИНКОМ-Недвижимость» ожидают, что в начале 2019 года первичная «загородка» в Подмосковье будет конкурировать с городскими новостройками, из-за чего сегмент может потерять до 20% неопределившихся покупателей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Главными проблемами «загородки» в новом году будут дефицит качественного предложения и слаборазвитая ипотека в сегменте строящегося жилья. Еще одним вызовом станет конкуренция с городскими новостройками, повышенный спрос на которые, по моему мнению, будет одним из основных трендов рынка недвижимости в первом полугодии 2019-го. В условиях наблюдаемого ажиотажа многие покупатели, которые сейчас выбирают между загородным домом и квартирой, скорее остановятся на втором варианте», – сказал директор департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Антон Архипов.

По его мнению, «загородка» может недосчитаться порядка 20% сомневающихся клиентов. Во втором полугодии, как прогнозирует специалист, популярность новостроек пойдет на спад и случится обратный переток покупателей в сторону загородного сегмента.

Специалисты компании считают, что в наступившем году повышенным спросом у покупателей первичной загородной недвижимости в Подмосковье по-прежнему будут пользоваться объекты в высокой степени готовности: участки с коммуникациями, находящиеся в жилых поселках, а также коттеджи с чистовой отделкой или под ключ.

«Не потеряют своей актуальности и таунхаусы. Впрочем, есть риск, что из-за поправок в 214-ФЗ их придется занести в «Красную книгу» загородной недвижимости: ужесточение закона делает строительство поселков этого формата невыгодным для девелоперов, поэтому желающих выводить новые проекты с блокированной застройкой становится все меньше», – добавил Архипов.

По словам руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в этом году на первичной «загородке» ожидается в целом ровный спрос, без значительной позитивной динамики, за исключением небольших сезонных всплесков, например, весной.

«Также вероятно снижение средней стоимости загородного лота в диапазоне до 10% за счет появления в экспозиции земельных участков по бросовым ценам, при этом стоимость объектов, отвечающих запросам покупателей, может вырасти на 10-15%», - заключил Таганов.