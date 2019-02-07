РИАМО - 7 фев. Филиалы детсадов на дому действуют в пяти подмосковных муниципалитетах, альтернативной формой дошкольного образования в регионе охвачено свыше 90 детей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В Московской области работают 34 семейные группы детского сада. Они открыты в пяти муниципалитетах: Наро-Фоминске, Видном, Коломне, Одинцове и Домодедове. Общее количество воспитанников в этих группах - 94 ребенка», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

Семейные группы являются альтернативной формой дошкольного образования, позволяющей родителям из многодетных семей открыть филиал детского сада на дому, воспитывать собственных детей по утвержденным программам и получать за это зарплату.

Семейная дошкольная группа является структурным подразделением муниципального детского сада. Организовать ее может один из родителей, имеющий трех и более детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Для этого ему надо обратиться в управление образования местной администрации.

Занятия проводятся в домашних условиях или на территории детсада. При этом сотрудники учреждения оказывают воспитателю, работающему удаленно, методическую и консультативную помощь и контролируют его деятельность.