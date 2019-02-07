РИАМО - 7 фев. После небольшого морозца в грядущие выходные в Московском регионе следующая неделя вновь начнется с оттепели, температура повысится до плюс 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 11 февраля, местами с небольшими осадками, ночью – минус 7-2 градуса, днем – минус 3-2 градуса. Во вторник временами небольшие осадки, ночью – минус 5-0, днем – минус 1 – плюс 4», – говорится в сообщении.

До этого, 8 февраля, в регионе пройдет небольшой снег местами. В Москве ночью будет минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 8-3. Днем в столице минус 2-0, в области – минус 5-0 градусов.

Девятого февраля местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 5-3 градуса, в Подмосковье — минус 8-3. Днем — минус 2-0 и минус 5-0 соответственно. 10 февраля небольшой снег местами продолжится, температура ночью в мегаполисе опустится до минус 7-5 градусов, в Московской области – до минус 10-5 градусов. Днем в Москве будет минус 3-1 градус, в Подмосковье — минус 6-1.