РИАМО – 7 фев. В Москве проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков на территории теплоэлектростанции на востоке города, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Днем 6 февраля 2019 года в ходе проведения очистных работ в коллекторе были обнаружены кости верхних конечностей человека. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Она уточнила, что в настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключила она.

Ранее в СМИ сообщали, что найденные останки принадлежали человеку, умершему более двух лет назад.