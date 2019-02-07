РИАМО – 7 фев. Реутовские хирурги прооперировали пациента с редкой болезнью, у него обнаружили редкую форму врожденной грыжи диафрагмы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Хирурги Центральной городской клинической больницы в Реутове провели операцию мужчине с редким заболеванием – грыжей Морганьи. Пациент обратился к врачам с жалобами на постоянные затруднения дыхания», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, болезнь характеризуется появлением грыжи на диафрагме, что приводит к смещению органов брюшной полости. В данном случае они давили на легкое пациента. Заболевание возникает у людей в детском возрасте, но дает о себе знать гораздо позже.

«Данное заболевание встречается достаточно редко – примерно в 2 % случаев от всех грыж диафрагмы. Хирурги Реутовской больницы прооперировали пациента, удалили грыжу, вернули органы брюшной полости в правильное положение. Отмечу, что операция была выполнена лапароскопическим методом – через проколы диаметром всего 5 миллиметров», – сказал Матвеев.

Он добавил, что на сегодняшний день пациент проходит послеоперационное восстановление на базе стационара, чувствует себя хорошо.

Грыжа Морганьи относится к врожденным грыжам диафрагмы и формируется при пролабировании грыжи через щель Морганьи, участка диафрагмы справа от мечевидного отростка, в котором отсутствуют мышечные волокна и соприкасаются листки внутригрудной и внутрибрюшной фасций.